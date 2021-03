En el distrito de José C..

El intendente de José C. Paz,.

El secretario de Finanzas no pudo dar explicaciones fehacientes sobre los montos de dinero faltantes, mientras distintos socios hablaron de contabilidad paralela.

Es por irregularidades administrativas desde el ejercicio económico del año 2016. La Dirección Provincial de Personas Jurídicas habló de total desorden institucional dentro de la Asociación de Bomberos Voluntarios de José C. Paz.

Por graves desmanejos en las finanzas intervinieron a los Bomberos de José C. Paz

José C. Paz