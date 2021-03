Suspenden a un concejal de Merlo por la Ley de Paridad de Género

La jueza Mónica López hizo lugara la medida cautelar presentada por Graciela González, que ante la renuncia de la concejal Ana Ferreyra, pide ocupar esa vacancia, según marca la Ley sancionada en noviembre de 2017. El dictamen retrotrae las acciones tomadas por el Concejo Deliberante de Merlo, quitándole estado jurídico a la jura del concejal Dodera, a la vez que ordena no asuma nadie hasta una sanción definitiva.

