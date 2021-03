Acuerdo entre Municipio y ACUMAR para fortalecer el espacio de agroecología urbana de Morón

El intendente, Lucas Ghi, y el ex intendente y actual presidente de ACUMAR, Martín Sabbatella, firmaron un convenio para poner en marcha el proyecto de fortalecimiento del Espacio de Agroecología Urbana de Morón, que funciona en el Vivero Municipal, con el objetivo de financiar, fomentar y promover las actividades agroecológicas que allí se desarrollan.

This site is protected by wp-copyrightpro.com