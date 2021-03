Comienza en Tigre un curso de Promotores Comunitarios de Salud

“Me parece genial esta iniciativa para el bienestar de la comunidad, sobre todo para los adultos mayores que la pasaron mal y están muy solos. Esperamos poder dar una buena asistencia a través de este curso que es muy interesante”, comentó Silvana Torres, vecina de Rincón de Milberg. En tanto, Mariela Salegas de Don Torcuato, también futura promotora comentó: “Me interesa poder ayudar a todos los vecinos que lo necesiten, especialmente a personas mayores y con discapacidad que quizás no pueden acercarse a un centro de salud o un hospital. Aprender y poder ayudar es muy gratificante”.

“Es muy importante poder realizar este curso con el acompañamiento del Municipio de Tigre y la provincia de Buenos Aires. Trabajamos en conjunto y justamente una de las funciones de los promotores de la salud es acompañar a los municipios y las provincias en llevar adelante todo lo que es la prevención, no solo del COVID, sino también de otras enfermedades”, señaló Spósito.