San Miguel: Nueva mesa técnica con personal del área de Salud

El primer encuentro se había llevado adelante con personal de SAME, uno de los sectores involucrados en el conflicto del Hospital Larcade. Luego se siguió con personal técnico y ahora con Enfermería. El objetivo es continuar esta serie de reuniones con los distintos servicios y áreas del sistema de salud municipal.

El encuentro tuvo lugar en el Palacio Municipal con la presencia del titular del Sindicato de Trabajadores Municipales de San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas, Abel Venecia; del secretario general del Ejecutivo, Francisco Nigro; y del subsecretario de Legal y Técnica, Lorenzo Devoto. También estuvieron presentes Ana Maseda, histórica referente de Enfermería del Hospital Larcade; y el conductor de ambulancias, Carlos Scherjmam.