Murió el ex presidente del Concejo Deliberante de José C. Paz, José Mondoví

El dirigente peronista de José C. Paz, José Mondoví, murió esta mañana a los 73 años de un paro cardio respiratorio.

Padecía una afección cardíaca. Se desempeñó como presidente del Concejo Deliberante de José C. Paz durante 16 años y era uno de los hombres más allegados al intendente Mario Ishii.

