Fernando Moreira inauguró las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante

“Venimos de un año complejo, tuvimos que reorganizar el presupuesto municipal para contar con los fondos necesarios que demanda el fortalecimiento del sistema de salud. Desde el inicio de la pandemia invertimos en insumos, equipamiento, espacios y personal destinados al tratamiento de los pacientes durante la emergencia”, explicó. Y remarcó la importancia de “acompañar a comerciantes y pymes, que son el motor del trabajo y la producción en nuestro distrito, para que no quedaran en el camino”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com