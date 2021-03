Julio Zamora le dio la bienvenida a Ciro, el bebé número 25 mil nacido en el Hospital Materno Infantil de Tigre

Durante 2020 la maternidad atendió aproximadamente 4800 partos, con un promedio de 400 al mes. A su vez, en el ámbito de la Región Sanitaria V de la provincia de Buenos Aires, la Maternidad colabora habitualmente con la recepción de derivaciones de los hospitales de General Pacheco, Cordero de San Fernando, Escobar y José C. Paz.

“Estamos muy felices por recibir al bebé 25 mil de Tigre y recibir la visita del intendente y la concejal, Julio y Gisela Zamora. Es un orgullo continuar brindando partos humanizados y que nos sigan eligiendo todos los años más de 4 mil mamás para tener a sus hijos. Somos una maternidad segura y centrada en la familia, que con el paso de los años ha crecido sustancialmente. Hemos pasado de tener 2 a 4 quirófanos, además de hacer cirugías ginecológicas e infantiles. El potencial desarrollo ha hecho que la mujer se apropie de este lugar no solo al momento de un embarazo sino también para su atención integral y de los niños”, señaló la directora ejecutiva del Hospital Materno Infantil, Alejandra Fontao.