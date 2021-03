“Tigre con vos”: Volvió el programa que brinda asesoramiento a los vecinos sin moverse de su barrio

Gustavo, vecino de la localidad que se acercó al operativo, comentó: “Aprovechamos con mi señora que se estaba llevando a cabo el operativo para venir y realizarnos estudios. Agradecemos enormemente al Municipio, nos parece una excelente idea, sobre todo para aquellos que por diferentes motivos no pueden ir hasta las dependencias municipales. Nos brindaron toda la información que buscábamos y nos fuimos contentos”.

Al respecto, la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Igualdad, Cecilia Ferreira, expresó: “Estamos felices de poder retomar este programa, con todos los protocolos sanitarios y medidas de cuidado para la comunidad. Por esa razón, en esta oportunidad asistieron las áreas que prestan servicios esenciales. Los vecinos pueden evacuar cualquier duda y realizar diferentes diligencias de manera ágil y en particular, y en particular, sin que deban movilizarse”.