Descalzo acompañó a Fernández y Kicillof en la recorrida por el operativo de vacunación del Hospital del Bicentenario

Una vez finalizada la recorrida, realizada en el Hospital del Bicentenario, el cual actualmente está abocado exclusivamente a la atención de pacientes con coronavirus, el presidente sostuvo: “Tuvimos que construir la búsqueda de la vacuna, que es un bien escaso en todo el mundo, donde el 10 por ciento de los países más ricos concentran el 9 por ciento de las dosis que se producen. Lo logramos y nos acusaron de inocular veneno a la población, cuando la Argentina es un país soberano que no se deja llevar por las ideologías y hace lo que le conviene a su pueblo”.

