El presidente anunció, desde Ituzaingó, que Argentina superó el millón de vacunados contra el coronavirus

Finalmente, el presidente valoró que el organismo nacional “abra sus puertas para vacunar no solo a sus afiliados, sino a todos los que deben vacunarse y no como otras instituciones privadas que recibieron vacunas para vacunar solo a sus afiliados”.

“Este hospital, que es muy importante porque es de PAMI, tuvo sus puertas cerradas durante cuatro años porque el gobierno anterior había decidido no hacer la inversión, y hoy ha salvado vidas durante la pandemia y está a disposición de la provincia de Buenos Aires para la campaña de vacunación”, reflexionó.

“Lo que hicimos fue comprar vacunas donde había vacunas, sabiendo que en cualquiera de sus versiones eran vacunas de una calidad científica indudable, y sabiendo que la Argentina es un país soberano, que no se deja llevar por ideologías y hace lo que le conviene a su pueblo”, reflexionó.

“Nosotros estamos entre los privilegiados del 90 por ciento que reciben vacunas, no al ritmo que hubiéramos querido, ni siquiera al ritmo que contratamos, pero las recibimos y vamos avanzando y cada vez vamos mejorando en el número de vacunas, y en la posibilidad de vacunar a nuestra gente, que es lo que más nos preocupa, inmunizar de un virus en un momento en el que la pandemia todavía no terminó”, remarcó.