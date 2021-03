Sujarchuk supervisó el operativo de vacunación contra el coronavirus en el microestadio de Garín

Los vecinos y vecinas que opten por aplicarse la vacuna deberán inscribirse en el sitio web del gobierno de la provincia de Buenos Aires o a través de la aplicación “VacunatePBA”, y oportunamente recibirán el turno correspondiente para cada persona registrada, detallando día, horario y lugar de vacunación. Quienes no puedan realizar esta operación y/o requieran ayuda para anotarse, pueden acercarse a los centros de salud, polideportivos municipales, Unidades de Gestión Comunitaria, o a la dependencia gubernamental más cercana a su domicilio, y serán asistidos en el proceso de inscripción.

“De manera transparente y con un ritmo fluido estamos llegando a las 6 mil personas vacunadas en los próximos días, y vamos a continuar. En este sentido quiero destacar la tarea que están haciendo los y las trabajadoras administrativas, de gestión y de salud porque el operativo no tiene fisuras, tanto en lo tecnológico como en lo organizativo. Todas las personas que vienen, sienten la calidez y la calidad de la organización y por eso estoy muy satisfecho. Los vecinos y vecinas tienen que saber que el Municipio de Escobar está haciendo todo lo que se encuentra a su alcance para cuidarlos cada día más”, expresó Sujarchuk.