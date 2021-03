El gobernador Kicillof y el intendente Descalzo presentaron nuevos móviles de seguridad para Ituzaingó

En ese marco, Kicillof destacó que “después de cuatro años de abandono, el municipio de Ituzaingó contaba únicamente con 20 móviles, y solo hoy estamos sumando la misma cantidad de vehículos para duplicar la capacidad de patrullaje”. “Nuestra Policía no tenía un parque automotor en condiciones apropiadas, por eso nos propusimos llevar adelante un plan integral que nos permita dotarla de las herramientas y la tecnología necesarias para la prevención del delito”, agregó.

This site is protected by wp-copyrightpro.com