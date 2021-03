Malvinas Argentinas: Pronto reabrirá sus puertas al público el Polideportivo “Diego Armando Maradona”

“Queremos que el vecino de Pablo Nogués sienta que esto es suyo, que lo cuide, lo valore, lo utilice y lo disfrute. El tener un natatorio de estas características no es algo común, por eso queremos que sea un espacio de pertenencia para todos los vecinos de esta ciudad”, finalizó María Luján Salgado.

“Faltaba el cerramiento de la pileta, que es muy importante para poder utilizarla todo el año y no solamente en verano. Además, el tema de la pintura para el alto tránsito de lo que son las actividades deportivas dentro del tinglado. Es muy importante que cuando una persona realiza deporte se sienta cómoda y esté en una superficie apta para poder realizar actividad física. Lo que siempre queremos es brindar la mejor calidad en todos los aspectos”, describió Salgado.