Posse convocó a los afiliados a votar para dejar de ser “espectadores”

El intendente de San Isidro estuvo acompañado por los candidatos a delegados al Comité Nacional, Pablo Domenichini y Carmen Storani; y el ex intendente de Pilar, Nicolás Ducoté.

Gustavo Posse mantuvo encuentros con los candidatos locales de Vicente López, Daniel Szurek; de Malvinas Argentinas, Luis Pescel; de José C. Paz, Germán Cialella; y de Pilar, Vladimir Braillard.

Posse volvió a cuestionar al oficialismo partidario de la Provincia: “La conducción pasada no tuvo carácter para conducir. Tenemos que ampliar Juntos por el Cambio e incorporar sectores con raíces social demócratas similares a las nuestras. Vamos a ganar la interna, sellar la unidad y a hacernos fuertes”.

En una extensa jornada en la que visitó Vicente López, Malvinas Argentinas, José C. Paz y Pilar, Posse aseguró: “Se termina el vedetismo de un solo partido político en representación de Juntos por el Cambio y nace el protagonismo radical”.

José C. Paz