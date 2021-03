Juan Andreotti distinguió a sanfernandinos medallistas en la modalidad virtual de los Juegos Bonaerenses

Por su parte, Isaías manifestó muy emocionado: “Estoy feliz de haber representado a San Fernando y que el intendente me reciba. Agradezco a mi familia y profesores por apoyarme siempre”.

Al finalizar la reunión, el jefe comunal les entregó presentes y expresó: “Hoy tuvimos el honor de recibir a dos vecinos de San Fernando y sus familias, que han obtenido medallas en los Juegos Bonaerenses, tras un año particular sin contar con la presencialidad tan característica de este torneo histórico de la provincia de Buenos Aires”.

El intendente de San Fernando se reunió con los vecinos que obtuvieron medallas en los Juegos Bonaerenses 2020 en las disciplinas malambo y stand up. “Es una alegría poder reconocer y premiar a aquellos que se esfuerzan y nos representan a nivel provincial”, destacó.