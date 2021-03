Fuerte apoyo de la Cámara de Diputados bonaerense al proyecto de Massa sobre Ganancias

“Hay que entender que no hay.

“El beneficio está en que sólo en la provincia de Buenos Aires va a haber 569 mil bonaerenses que no va a pagar este impuesto y eso empieza a generar una suerte de justicia inicial, de la necesidad de que empecemos a discutir la matriz tributaria de la provincia y del país”, completó Garate.

Por su parte, el diputado Pablo Garate destacó durante la sesión de diputados: “Hoy estamos manifestado nuestro apoyo y acompañamiento de un proyecto que claramente es un beneficio para trabajadores y jubilados, que eran alcanzados por un impuesto que como su nombre lo indica habla de ganancias y la verdad que para ellos no era una ganancia”.

En esta oportunidad, la modificación se centra en no sólo actualizar dichos montos sino en darle al tributo un aspecto más progresivo, equitativo y justo a los sectores que por el paso del tiempo e impronta numérica quedan incluidos, desnaturalizándose así el concepto que representa esta deducción, no sólo para asalariados sino también a jublidaos/as.