Durante enero y febrero se desbarataron seis organizaciones narcocriminales en Escobar

Entre las múltiples investigaciones, la más trascendente se realizó el 25 de febrero en el barrio Parque Florido. Participaron de manera articulada la Dirección de Narcotráfico Zárate – Campana y la Jefatura policial de la Estación Escobar. El operativo se concretó luego de un arduo trabajo conjunto con la Secretaría de Seguridad y Prevención Comunitaria, que consistió en seguimientos de a pie y en móviles no identificables, el uso de imágenes digitales para la detección y posterior intercepción de compradores de droga, y la identificación de un local que aparentaba funcionaba como un pool pero que en realidad era donde se realizaba la venta de drogas ilícitas.

