Jorge Macri inició el año de sesiones legislativas resaltando la gestión durante la pandemia

“Hay que entender que no hay.

A su vez, recordó lo realizado durante el año pasado para ayudar a comercios de barrio cuando “muchos sectores sufrieron el impacto de decisiones equivocadas, los comercios de barrio no pudieron levantar la persiana padeciendo el día a día de su economía que se quebraba”. Desde el Municipio se le otorgó un subsidio no reintegrable de 20 mil pesos, se bonificaron todas las tasas de actividad para 2800 comercios y para 450 locales gastronómicos y se prorrogó los vencimientos de las tasas municipales y de las cuotas de planes de pago, entre otras medidas.