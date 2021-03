Vicente López: Volvieron las visitas a la Torre Ader

“Hay que entender que no hay.

Además, no se podrán cruzar en la escalera, por lo que cada adulto, pareja o grupo conviviente tendrá un tiempo de 10 minutos para estar en el mirador y deberán descender para darle lugar a otros para poder subir.

En 1910, y como parte de los festejos por el centenario de la Revolución de Mayo, Gran Bretaña manda a construir una torre como regalo al país, aunque fue inaugurada en 1916. Ader entonces decide continuar con parte aquel proyecto de su hijo Enrique, pero ya no para homenajear a su país natal, sino en agradecimiento al país que lo cobijó y en homenaje a sus hijos fallecidos, entonces manda a erigir una torre parecida a la de los ingleses -hoy Torre Monumental- en conmemoración del centenario del Día de la Independencia.

La Torre Ader se encuentra abierta los días martes, jueves y sábados de 15 a 18 horas, para quienes quieran visitarla y subir al mirador. No es necesario sacar turno.