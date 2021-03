San Isidro estableció un protocolo sanitario para el funcionamiento del transporte escolar

Otro aspecto importante es que cada chico tendrá un asiento asignado que estará identificado con un número y será exclusivo para él. No podrán viajar de pie, ingerir bebidas ni alimentos.

Entre las principales disposiciones rige que no se podrá entrar sin barbijo y se tomará la temperatura de cada pasajero. Se podrá ocupar todos los asientos solo se brinda el servicio a una única institución. Mientras que si la cobertura incluye a varias, se autorizará el 60 por ciento de las plazas.

Ventanas abiertas, asientos asignados y no intercambiables y separación del chofer son algunas de las medidas de prevención para evitar contagios de coronavirus.