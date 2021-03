Achával recibió al ministro Moroni en Pilar: “El trabajo es la forma de poner a la Argentina de pie”

En relación a la importancia de un Estado que fomenta estas iniciativas y un sector privado que acompañe comprometidamente el presidente de Kaloz, Diego Kopousshian, definió como “vital, porque pasamos de no saber si íbamos a poder continuar funcionando, en marzo del 2019, a hoy que estamos produciendo las 24 horas e incorporamos jóvenes de Pilar a través de estos programas”. “Mantener la empresa sin el apoyo de estos proyectos hubiera sido imposible. Nuestra empresa requiere mucha mano de obra y estamos muy contentos. Como industriales invertimos en tecnología y en obras con el apoyo del Municipio y con políticas acertadas podemos salir adelante a través del trabajo”, añadió el empresario local.

En tanto, el funcionario nacional afirmó: “La intendencia de Pilar está funcionando muy bien, implementado nuestros programas. Vamos a seguir fortaleciendo estas iniciativas que el Ministerio de Trabajo piensa pero no funcionan sin municipios atrás que los concreten. La solución para todos los problemas que tiene la Argentina es el trabajo. Las asistencias son para problemas focalizados pero no podemos pensar que la solución son los planes asistenciales sino los modelos que incorporan a la gente al trabajo, como el que hoy pudimos compartir”.