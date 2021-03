Iacovino: “Acciones como la de las bolsas mortuorias nos hacen parecernos a ellos, y nosotros somos diferentes”

El ex legislador luchaba contra un.

Por otra parte, el presidente del Pro de Tres de Febrero criticó al discurso de Alberto Fernandez durante la apertura de sesiones ordinarias, al que calificó como “muy binario, electoralista, y mirándola a Cristina y al sector que ella representa”. “Del presidente y del gobernador siempre se espera un poco más, porque son los que nos tienen que guiar hacia el bien común”, sostuvo el ex edil, y aseguró que “el tiempo electoralista ya va a venir, pero en el inicio de un año de gobierno , los que tienen responsabilidad ejecutiva, deben dirigirse al pueblo de otra manera”.