Baschetti rompió con La Porta y armó un nuevo bloque en el Concejo Deliberante sanmiguelino

A partir de ahora, el ex secretario sciolista conforma el bloque del Frente de Todos junto a Cristian Mayal, Teresita Navarro y Juan Manuel ‘Manolo’ Castro, por ahora, según dicen desde dentro del Concejo Deliberante. Por otra parte quedó el Frente Renovador, con Luis Luque y Sergio Vallejos; en otra bancada las concejales de La Cámpora, Marcela Viguera y Carmen Pérez; y finalmente este nuevo espacio de Baschetti, Alves y Walker.

No es casualidad que esto se de comenzando un año electoral. Se espera que este nuevo bloque busque diferenciarse de La Porta y muestre un perfil más crítico.