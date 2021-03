Por el hecho aun no se registran detenciones, y la Policía trabaja en el análisis de las cámaras de seguridad de la zona.

“No estaban ni drogados, ni alcoholizados. Estaban totalmente tranquilos y siempre con las armas afuera y apuntado hacia abajo. No nos apuntaron en ningún momentos, ni nos pegaron o empujaron”, agregó.

En esta misma línea, el ex jefe del Ejército precisó que los asaltantes tendrían “entre 30 y 35 años” y que “actuaban con mucha naturalidad”.

“Se notaba que era personal entrenado y con el pelo corto. No era un grupo cualquiera, eran profesionales. Actuaron como una especie de grupo comando. Detrás de esto hay personal de una fuerza de seguridad, en una situación anómala o no, pero por cómo se movían,te dabas cuenta que sabían muy bien lo que hacían”, agregó Milani, quien fue encerrado con el resto de los presentes en un vestidor.

“No tengo seguridad que haya sido planificado a esta casa, tampoco que fue al voleo, solo puedo decir que no era gente improvisada”, indicó el ex jefe del Ejército, César Milani, en diálogo con los medios de prensa tras confirmar que 5 delincuentes ingresaron a su domicilio en San Isidro con fines de robo.

Al menos 5 delincuentes ingresaron al domicilio que el ex jefe del Ejército tiene en San Isidro y se llevaron dinero, objetos de valor y armas. “Detrás de esto hay personal de una fuerza de seguridad, sabían lo que hacían y cómo moverse”, sostuvo el damnificado.

Asaltaron al ex jefe del Ejército, César Milani, en su casa de San Isidro