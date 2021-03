No empiezan las clases en las escuelas de Kicillof: Derrumbes, inundaciones y riesgo de electrocución

El caso de la Escuela Primaria 9 de Hurlingham se repite en miles de edificios educativos de la provincia de Buenos Aires que no empezaron las clases, no por la imposibilidad de cumplir los protocolos COVID, si no por el catastrófico estado edilicio que preanuncia repetir tragedias como la que se llevó la vida de una docente y un auxiliar en Moreno, en el año 2018.

Según dejó registro un papá de la institución, ubicada en Finocchieto y Acasusso, los techos de las aulas se llueven a través de gigantescos agujeros. El agua derrumbó falsos techos y cielorrasos, y baña las instalaciones eléctricas. A razón de esta peligrosa situación, un sector del edificio no tiene luz.

El estado de deterioro se repite en todas las salas, y si bien en muchas hay reparaciones, son parches, como lo califica el vecino, quien también expone problemas estructurales en los pisos y paredes en las aulas de los grados más inferiores.

Otra mujer, miembro de la comunidad escolar, envío a SM Noticias un video del mismo edificio durante un día de lluvia. La biblioteca quedó completamente inaccesible dado el continuo ingreso de agua a través de un gigante agujero en el techo. “Pudimos salvar todos los libros”, dice, y lamenta que las clases no puedan comenzar hasta al menos, mitad de año.

“Tenemos la esperanza de que sigan las obras”, dice el papá. Sin embargo, desde el techo de la escuela toma registro de importantes errores en la colocación de membranas e instalación de caños, que no tienen desagote.

Son miles los alumnos de la provincia de Buenos Aires que desde hace más de un año no tienen clases presenciales. La Dirección General de Cultura y Educación no da respuestas frente a un hecho inédito en el país que no solo causará un grave deterioro en el rendimiento académico si no también en las conductas sociales de los chicos, que hasta 2019 encontraban en la escuela un ámbito de contención y desarrollo individual.