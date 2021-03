Zencich arremetió con ironía contra el discurso del intendente Gustavo Menéndez

El jefe comunal señaló también que para final de 2021 habrá 4 mil cámaras de seguridad. Al respecto, el bloque Cambiemos Merlo, liderado por Zencich, presentó un proyecto de ordenanza pidiendo la declaración de emergencia en seguridad pública, que hasta el momento no ha sido tratado por el cuerpo legislativo.

This site is protected by wp-copyrightpro.com