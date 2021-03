Plaza La Amistad: Recuperación del espacio público en Tortuguitas

Sobre la puesta en valor que desarrolla el Estado municipal en diferentes espacios verdes de Malvinas, Salgado comentó: “Es importante y reivindica la parte deportiva, cultural, artística, educativa, que son diferentes propuestas para actividades para toda la comunidad. Muchas familias no tienen la facilidad de acceder a distintos lugares, ya sea porque son pagos o porque no tienen vehículos para trasladarse y les quedan lejos, por eso queremos que se descentralicen este tipo de lugares para llegar a todos los vecinos de Malvinas”.

La plaza se encuentra delimitada por las calles Río de Janeiro, Trinidad, Álvarez Jonte y Asamblea. “Tendrá canchas, juegos y diferentes sectores para que la familia pueda venir y reunirse. El valor agregado que tiene siempre la renovación de un espacio público es que las casas que están alrededor de la plaza aumentan también su valor. Siempre es importante renovar y no olvidarnos de los diferentes espacios públicos que tenemos”, agregó la funcionaria.