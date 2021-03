San Isidro: Posse inauguró las sesiones del Honorable Concejo Deliberante

En otro pasaje del discurso, Posse destacó el esquema gradual de aperturas que implementó con éxito el municipio. Otra decisión acertada que alcanzó a industrias y comercios de cercanía. La apuesta del sistema “take away plus” para que los locales gastronómicos retomaran la actividad económica también tuvo un impacto positivo en momentos donde el parate estaba haciendo estragos en la actividad comercial.

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, inauguró hoy el período de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante, en una sesión particular ya que, por la pandemia, fue transmitida en forma online desde el recinto, sin la presencia habitual de concejales, funcionarios ni vecinos.