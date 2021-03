El intendente Ariel Sujarchuk inauguró la nueva oficina del INTA en el partido de Escobar

En tanto, Basterra manifesto que “es un orgullo para nosotros ver como un gobierno que trabaja para su gente no desestima la importancia del vínculo con la naturaleza, con la producción de alimentos y el cuidado del ambiente”. “Ariel tiene muy claros estos conceptos y los ha trasladado a la institucionalidad, siempre en articulación con la comunidad y los distintos espacios y organizaciones locales”, remarcó.

This site is protected by wp-copyrightpro.com