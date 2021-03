“Hay que entender que no hay.

“Definitivamente no confían en los intendentes y gastan más plata, plata de los bonaerenses”, cerró.

Y añadió: “No pido que Axel Kicillof use a Interpol, pero por lo menos que sea honesto y decente en cuanto a los límites de lo que está bien o mal en la utilización de las vacunas. Asistimos casi de manera pornográfica a la exhibición de algunos militantes de La Cámpora de poca edad“.

“En lo de las vacunas a mí entender se cometieron delitos, y no fueron errores, fueron algo fuera de la norma. Esos militantes que se vacunaron y se sacaban las fotos ¿no tienen padres?, ¿no tienen abuelos? Porque son a ellos los que les quitaron la oportunidad de vacunarse”, expresó el mandatario molestó por la poca empatía del gobierno en el caso del “vacunatorio VIP”.

Ante esto, Macri indicó: “El objetivo del gobierno es la impunidad. Ellos no creen en la república”. “Tenemos que ver qué hacer las pymes cerradas, lo del empleo y la inflación, la inseguridad; esos son los temas de los argentinos. De eso no se habló nada”, agregó, en referencia al discurso del presidente Alberto Fernández, sobre el que también expresó que se habló mucho del pasado pero poco del futuro.

En su discurso frente al Congreso, Alberto Fernández criticó al Poder Judicial y advirtió modificaciones en la Justicia. Tras esto el dirigente del Pro, Jorge Macri, habló con Alfredo Leuco en “Le doy mi palabra” y aseguró que “ellos no creen en la república”.

Macri asegura: “El objetivo del gobierno es la impunidad, ellos no creen en la república”