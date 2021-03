Lousteau y Posse de cara a la interna: “El radicalismo tiene que ser distinto”

“Hay que entender que no hay.

“Una de las razones por la que se perdió la elección en 2019 fue por la situación económica. Ante esta situación dantesca, el PRO cerró toda posibilidad para que el radicalismo pueda sostener sus postulados y la conducción del partido se lo permitió. No puede volver a suceder porque el radicalismo debe ser parte de las decisiones”.

“Me gustaría tener otro radicalismo y tener más intendentes gestionando. Me gustaría ver cómo la transformación que se hace en San Isidro se pueda extender a otros lugares”, señaló Lousteau haciendo referencia a la gestión municipal del candidato a presidir el comité provincial por la Lista 14 -Protagonismo Radical, Gustavo Posse.

“En las recorridas veo que estamos muy fuertes y hasta los rivales se dan cuenta. La tercera sección es fundamental desde el peso poblacional. Me duele que tengamos un solo intendente en el conurbano”, dijo, en referencia a Posse.

El senador nacional consideró que “para poder tener peso el radicalismo tiene que ser distinto, no puede callarse cuando hablar es incómodo, y eso pasó durante mucho tiempo”. “Queremos un partido que vuelva a hablar hacia afuera y que se quiera transformar”, añadió.