El intendente Juan Andreotti inauguró el renovado Jardín de Infantes 930 del barrio Crisol

Por último, Fabiana, vecina del barrio Crisol, señaló: “Hermoso quedó el jardín, parece nuevo. Los chicos están muy contentos, me sorprendieron los baños que están impecables y el parque, da ganas de venir todos los días. Felicito al Municipio y al intendente por estas obras”.

“Es un día de mucha alegría para toda la comunidad, estamos inaugurando a nuevo un jardín en el que estuvimos trabajando todo el verano, no solamente aquí sino también en otras 6 instituciones educativas”, manifestó el jefe comunal, y continuó: “Nos pone felices que luego de un año las escuelas puedan entrar en funcionamiento con todos los protocolos necesarios, las burbujas correspondientes para que los chicos puedan tener clase y con una adaptación para que podamos volver a la presencialidad”.