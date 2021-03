Jorge Macri recorrió Lezama y Chascomús

“El pequeño emprendedor necesita de un estado que lo escuche, que lo valore, yo en Vicente López trabajo, logro que la gente desarrolle, invierta, hay que dejar de perseguir al que le va bien. La Provincia de Buenos Aires ha recibido más recursos que nunca, pero al bonaerense le va mal, siente que no hay porvenir y eso genera mucha angustia”, sostuvo Macri.

“Trato cada vez que puedo de visitar a gente de trabajo, que tiene el compromiso de seguir invirtiendo en la Argentina, en situaciones adversas, difíciles. Entender que no hay estado posible si no hay privados que les vaya bien y que con sus impuestos nos permitan seguir trabajando como Estado”, indicó el funcionario.

“Hay que entender que no hay Estado posible si no hay privados que inviertan”, dijo el jefe comunal del partido de Vicente López.