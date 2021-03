Kicillof y Nardini lanzaron el programa “Comprá más cerca” desde el polideportivo de Los Polvorines

“Al tratarse de productos genéricos, vamos a promover también el trabajo de pequeños productores y cooperativas que, por problema de escala, no pueden dotar a sus productos de alcance nacional”, señaló Kicillof, y concluyó: “El objetivo es uno solo: mejorarle la vida a la gente, cuidándole el bolsillo a todos los vecinos y las vecinas de la provincia de Buenos Aires”.

“Ser parte de la presentación de ‘Comprá más cerca’ me da mucha satisfacción porque vuelve a mostrar la sintonía que tenemos Nación, provincia y municipios, y cómo trabajamos coordinadamente con un objetivo muy claro que es el cuidado del bolsillo de las argentinas y los argentinos”, indicó Español.