Museos sanisidrenses: Un recorrido por la historia a través del arte, la naturaleza y el juego

No podrán ingresar a los establecimientos quienes presenten fiebre, síntomas respiratorios y/o síntomas compatibles con el coronavirus.

El ingreso de personas no podrá exceder grupos de más de 10 personas al mismo tiempo. El factor de ocupación será de 1 persona cada 15 metros cuadrados, y deberá tenerse en cuenta únicamente la superficie libre.

Tras recorrer el enorme predio del museo que conserva la casa de los Pueyrredón, una construcción de campaña de fines del siglo XVIII, Lucia Bardoja añadió: “Estoy muy contenta con la apertura y conforme con toda la organización. Más allá de los controles en la entrada está todo señalizado para respirar la distancia y comprender cada actividad a la perfección. Los museos son lugares únicos y no hay que perderse la experiencia porque tienen mucho para contarnos”.

Con el río de fondo, Nico Cedano aseguró: “Soy vecino de toda la vida de San Isidro y vine a la Quinta los Ombúes varias veces pero volver después de mucho tiempo tuvo un sabor distinto. Este lugar no solo es hermoso por el valor histórico sino también por el jardín con una vista única. Además, se modernizó y sumó propuestas muy interesantes que nadie se puede perder”.

“Postales del alma” es toda una vivencia individual y colectiva, una invitación a encontrarse con la experiencia de personas que en otro momento, no tan lejano, habitaron la quinta, conectar con ese legado y producir el propio a través de una postal que represente tu mejor recuerdo del lugar.