Escobar lanza otra convocatoria abierta para incorporar preventores comunitarios y agentes de tránsito

La Municipalidad de Escobar lanzó la cuarta convocatoria laboral abierta y transparente para sumar 50 agentes de prevención comunitaria y 30 agentes de tránsito para recorrer las calles de todas las localidades, con el objetivo prioritario -aunque no excluyente- de ser ocupados por vecinos de nuestro partido.

This site is protected by wp-copyrightpro.com