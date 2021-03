Zabaleta abrió sesiones: “Aprendimos que la solidaridad es lo único que puede salvar a nuestras sociedades”

Por último, habló sobre las políticas de Mujeres, Géneros y Diversidad, mencionó que se continuó dando asistencia integral a situaciones de violencia por razones de género, y que se realizará la ampliación del Hogar de Protección Integral “Empoderarme”. Además, continuarán las capacitaciones a trabajadores y trabajadoras de la planta municipal en el marco de la Ley Micaela y los talleres de prevención en el noviazgo a través del programa “El amor no duele”, entre otras iniciativas.

“Vamos a salir mejores que antes, porque aprendimos que solo la solidaridad puede salvar a nuestras sociedades. Nadie se salva solo, no es tiempo de mezquindades. Sigamos en esta senda, unidos, firmes, solidarios, decididos, fraternales, porque la política viene de la mano de aquellos que estamos convencidos que los nuevos tiempos son para todas y todos y que solo de esta manera habremos salido adelante y superado la peor crisis que nos ha tocado enfrentar como pueblo”, manifestó el intendente al inicio de su intervención.