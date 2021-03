La calle Luis Vernet, una importante obra de pavimentación e hidráulica en Malvinas Argentinas

“En tiempos de pandemia no hemos parado en ningún momento, siempre con los cuidados necesarios y con los protocolos correspondientes. Por eso hoy seguimos avanzando a pasos agigantados para que el vecino de Malvinas cada vez esté más cerca del acceso, de dignificarse con cada obra pública”, finalizó el jefe comunal.

Los casi 7750 metros cuadrados de nuevo hormigón entre Yatasto y Valparaíso, servirán para unir esas dos troncales y generar mejor conectividad en la zona. Además del pavimento, se realiza la obra hidráulica para que no existan inundaciones en esta parte de barrio Rodríguez.

“Es un conector complementario que la verdad no existía. Tiene un valor agregado muy importante que es el acceso al jardín de infantes Los Duendecitos”, indicó Nardini, quien agregó: “Con este trabajo en conjunto que se está haciendo con el Gobierno Nacional a través del programa Argentina Hace del Ministerio de Obras Públicas, en menos de un mes ya vamos a poder inaugurarlo”.