El intendente Achával inauguró las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Pilar

“Y a los sembradores de odio, a los que fomentan la mentira déjenme decirles que se les puede mentir a pocos durante mucho tiempo, a muchos durante poco tiempo, pero el pueblo no es tonto y sabe, y a cada uno de sus odios y sus mentiras, nosotros les vamos a responder con la fuerza del amor, con trabajo, con compromiso y ampliando derechos que es en definitiva lo que más les molesta”, agregó.

Por otro lado, Achával hizo referencia a la lucha contra la pandemia: “Nos tocó atravesar un año muy difícil, pero tenemos una forma clara de sentir, pensar y decidir, que es la de reconocer derechos y pensar en el prójimo. Eso marcó el rumbo del 2020 y marcará el del 2021. Nos tocó hacerle frente al coronavirus y lejos de achicarnos inauguramos un hospital en Derqui, abrimos 3 centros de testeo e inauguramos 4 salas de atención primaria. En definitiva, no dudamos en garantizar el derecho a la salud. Lejos de achicarnos ante la adversidad tomamos el enorme desafío de poner el sistema de salud de pie, y lo hicimos de una manera urgente, inmediata, sin perder un minuto y siendo absolutamente conscientes de que era necesario garantizar el acceso a la salud”.