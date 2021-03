Kicillof: “Comenzamos a construir el camino para la solución de los problemas estructurales de la Provincia”

Respecto a los objetivos principales de cara a los próximos meses, Kicillof destacó que “la esperanza de los y las bonaerenses está puesta en la vacuna contra el coronavirus porque implica que vuelven los abrazos, los encuentros y los sueños que hubo que postergar”. “Nuestro plan de vacunación es voluntario, gratuito y estatal. No se puede privatizar la vacuna porque la salud es un derecho”, subrayó, y agregó: “La única campaña a la que estamos abocados las 24 horas es la de vacunación, porque queremos que sea eficaz y confiable para proteger a la población de riesgo lo más rápido posible”.

“Una de nuestras primeras acciones fue impedir que se realizara un aumento en las tarifas de energía que había sido programado para el 1 de enero de 2020”, explicó el gobernador, y anunció: “Vamos a desdolarizar definitivamente las tarifas de los servicios públicos porque no se puede pagar a valor dólar aquello que consumimos en nuestros hogares”.