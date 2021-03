Lucas Ghi abrió sesiones con la mirada puesta en la reconstrucción del municipio

Para finalizar el intendente sostuvo: “Hoy dejo inaugurado el período de sesiones ordinarias 2021 del Honorable Concejo Deliberante en Morón. Luego de un año tan difícil para todos y todas, tengo la certeza de que contaremos con este cuerpo legislativo para trabajar mancomunadamente en pos del bienestar de nuestra comunidad, que tanto ha sufrido en este tiempo”. “Abrazamos la práctica política por y para revertir injusticias, reparar daños, consagrar derechos que no estaban y satisfacer demandas desoídas. 2021 es un año repleto de esperanzas para nosotros y nosotras, para quienes nos moviliza transformar las necesidades en derechos y construir un Morón, una provincia y un país más justo, más igualitario, más inclusivo, más integrado, más democrático, más plural y más desarrollado”, concluyó Ghi.

En materia de obras, el jefe comunal también subrayó el objetivo de todos los hogares de Morón tengan cloacas y agua potable. Y destacó el compromiso de continuar con los trabajos hasta alcanzar el sueño de tener el 100 por ciento del distrito conectado. “Hoy nuestra premisa no es anunciar una fecha de finalización, sino tener claro el objetivo a alcanzar y estar constantemente ocupados de ello de manera que las obras no se detengan ni un día hasta que todos y todas estén conectados a ambas redes. Lo mejor que tenemos para mostrar al respecto son las máquinas excavando y los operarios abriendo zanjas y colocando caños de hormigón, mangueras, cajas y válvulas en numerosos puntos de la comuna, como Morón y Castelar o El Palomar”, sostuvo el jefe comunal.

Ghi se refirió al inicio de su gestión “con la mochila de los 1200 millones de pesos de deuda y el déficit económico que debimos afrontar”. “Pero quiero dejar muy claro lo siguiente: No lamentamos habernos tenido que ocupar de la herencia recibida. Todos los gobiernos se hacen cargo de lo que heredan, y cimentan desde ahí su transformación progresiva o regresiva”, sostuvo al comienzo de su discurso.