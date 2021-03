Vicente López: Más de quinientas personas participaron de las Postas Saludables

La función principal es acortar la brecha de tiempo entre la demanda de auxilio y la atención del paciente en paro cardíaco. Las unidades, conformadas por guardavidas de la Secretaría de Deportes del Municipio, recorrerán el paseo con intervalos no mayores a 3 minutos.

En las mismas se hacen controles de presión arterial, glucemia, medidas preventivas de patologías crónicas no transmisibles, concientización sobre la actividad física, se transmiten las medidas sobre cuidado frente al coronavirus y se aplican vacunas de calendario.