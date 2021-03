Lo que dejó el discurso de Alberto Fernández en la apertura de sesiones del Congreso

“Con semejantes políticas, perdieron las familias argentinas, perdieron nuestras niñas y nuestros niños, perdieron nuestros docentes”, evaluó y agregó que “es el diálogo y los grandes acuerdos nacionales los que permiten hacer de la educación una política de Estado y no solo una acción de gobierno”.

En tanto, le pidió al Congreso de la Nación que asuma el rol de “control” del Poder Judicial que le otorga la Constitución Nacional ante los “desvíos” en los que está incurriendo ese poder del Estado, y mencionó el caso del juez Gustavo Hornos y sus visitas al ex presidente Mauricio Macri, sin mencionarlo directamente sino el caso.

También recordó que en Argentina “hay un fiscal procesado por delitos severos como el espionaje ilegal o extorsión que sigue en funciones como si nada”, en una alusión a Carlos Stornelli, a quien no nombró.

Tras asegurar que “la pesadilla de tener que decidir entre alimentarse o pagar los servicios públicos, la incertidumbre permanente de no saber cuánto iba a venir de luz y gas ha llegado a su fin”, el presidente destacó la importancia de “marcar un sendero en el precio de las tarifas para el próximo año”.

“Para que pongamos fin a las aventuras de hipotecar al país, es necesario que endeudarse no sea gratis y que los responsables rindan cuentas de sus actos y dejen de circular impunes dando clases de economía en el país y en el mundo”, expresó al promediar su extenso discurso.