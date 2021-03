Valenzuela abrió el año legislativo de Tres de Febrero desde su casa, donde está aislado por coronavirus

El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, inauguró hoy el 47 período de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante de Tres de Febrero, en un atípico acto que encabezó desde su casa mientras se recupera de coronavirus.

“Hoy transito la enfermedad y mi aislamiento por haber dado positivo con la convicción de haber hecho lo que corresponde: Las vacunas deben ser primero para los trabajadores esenciales, empezando por el personal de salud que está en la trinchera, y luego para la población más vulnerable, adultos mayores especialmente y grupos de riesgo”, expresó en su discurso el jefe comunal. Y continuó: “Me había registrado para vacunarme en la página de la Provincia, como cualquier vecino, en la categoría que me corresponde, de 18 a 59 años sin grupo de riesgo. Creo que debemos dar el ejemplo esperando nuestro turno y no aprovechando los atajos de la discrecionalidad y el amiguismo”.

El mandatario se encuentra aislado en su casa de Caseros junto a su familia por dar positivo de coronavirus. Más allá de eso, armó su discurso y dispuso instalar una pantalla para que los concejales presentes en el recinto puedan escuchar sus palabras.

Luego, Valenzuela señaló el interés y la voluntad de su gobierno para lograr un cambio cultural desde la gestión. “Trabajamos como nunca en equipo y logramos cambiar muchas prácticas y conductas que nos hacían daño, que nos frenaban el progreso. El ejemplo está hoy acá. Me toca como intendente abrir sesiones de este cuerpo contagiado de coronavirus, mientras otros han sido vacunados VIP. Por eso esta reflexión que me permito con mucho respeto: estamos creciendo y cambiando en Tres de Febrero. Hoy impera una política y una gestión sin personalismos ni privilegios. Estamos modificando culturas y hábitos que no nos hacían bien, estamos mejorando”.

El intendente fue diagnosticado con coronavirus en la misma semana que se conoció que otro referente de la política de Tres de Febrero fue un vacunado VIP junto a su esposa: El ex intendente Hugo Curto, al frente de ese municipio por 24 años.

Más tarde, Diego Valenzuela enumeró los trabajos que realizó su gestión durante la pandemia: “Cuidamos la salud, estuvimos cerca de cada necesidad en los barrios, logramos equilibrio entre salud y trabajo, protegimos a nuestros comerciantes y pymes defendiendo el empleo, y representamos a los estudiantes que necesitan volver a clases presenciales”, y agregó: “Se puede trabajar en equipo y sin diferencias ideológicas o partidarias, me siento feliz y orgulloso siendo parte de este equipo con cada vecino y cada familia de Tres de Febrero”.

Además, agradeció el trabajo realizado por Sergio Iacovino, ex presidente del Concejo Deliberante, que hoy ocupa un cargo en el Ejecutivo, y le deseó éxitos a Juan Carlos Berns, que es el nuevo presidente del cuerpo y que también siguió la sesión por Zoom, cumpliendo aislamiento preventivo. Su lugar lo ocupó la vicepresidente primera, Natalia Fernández, de Juntos por el Cambio.

Por último, el jefe comunal llamó a los concejales a “no aflojar” y a mantener el foco en los vecinos generando obras y soluciones, en un marco de respeto y convivencia política. “La Argentina habla por estas horas de los vacunados VIP, nosotros estamos acá trabajando para la gente y sin privilegios de ningún tipo. Somos diferentes, seamos mejores”.