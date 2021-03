Denuncian falta de protocolos sanitarios para los trabajadores de los registros civiles de Vicente López

Trabajadores y trabajadoras de los registros civiles de Vicente López denuncian malos tratos e incumplimientos de los protocolos sanitarios por parte de las autoridades. En ese contexto es que señalan a Carina Zazzarini, subdirectora Zona 13, como la principal responsable.

Los empleados señalaron que existió un “incumplimiento de protocolo”, y remarcaron que “hubo casos de coronavirus y el mismo establece que la delegación se tenía cerrar para desinfectar y eso no se hizo”.

Además advierten que la propia Zazzarini “amenazó a empleados que tienen autorización para quedarse con sus hijos a trabajar porque no quiere cerrar las delegaciones cuando hay casos de coronavirus”. Tampoco “organiza la turnera de acuerdo al personal que trabaja presencial”.

Otro trabajador de la dependencia relató que “nos amenazan que si no vamos a trabajar de manera presencial, siendo que se hace trabajo home office junio del 2020”. “Nos pide que saquemos carpeta médica y promete represarías para quien la pida y no se la otorguen”, añadió.

Zazzarini no es la única denunciada por los malos tratos: “Su colaboradora ha tenido formas despectivas cuando ha solicitado cumplimiento de tareas no respetando al personal de mayor categoría y antigüedad. Hecho desde un principio donde se le advirtió a la señora jefa zonal sin ser tomar cartas en el asunto”.

El titular de ATE Zona Norte, Fabián Alessandrini, expresó: “Desde nuestro sindicato le queremos comunicar a la población que los registros de Vicente López no cumplen los protocolos de cuidados para los trabajadores. La principal responsable es la jefa zonal, quien fue puesta en su momento por María Eugenia Vidal. No entendemos como hasta ahora no se hace nada. Los trabajadores y trabajadoras vienen soportando presiones y malos tratos desde que comenzó la pandemia”.

“Lamentamos que la ministra de Gobierno, Teresa García, quien tiene a su cargo los registros, no tome un poco de su tiempo para solucionar este problema. Sería fundamental que se acerque a charlar con el personal para que le cuenten las penosas condiciones en las que trabajan”, agregó.

Por último, el dirigente gremial apuntó: “Esperamos que no haya ningún tipo de represalia a raíz de esta denuncia. Nosotros buscamos que se resuelva la situación, se terminen los maltratos y que los trabajadores tengan el reconocimiento que se merecen por estar desde el primer día de la pandemia dándole respuestas a los vecino y vecinas de Vicente López”.