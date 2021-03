Brown: “La Argentina puede darse el lujo de tener alternativas de crecimiento mediante el desarrollo de la actividad productiva”

El integrante del directorio del Banco de Inversión y Comercio Exterior -BICE- y ex intendente de San Martín, Carlos Brown, impulsa desde el Movimiento Productivo Argentino medidas estructurales que buscan ayudar , entre otras cosas, a bajar los precios de los alimentos como medida más urgente, y también generar mejores condiciones para el desarrollo productivo.

Como centro de pensamiento estratégico, el MPA “viene planteando desde hace más de 20 años que la alternativa del crecimiento nacional es a través de la producción y el trabajo”.

El ex legislador considera que la Argentina hoy es un país subutilizado a pesar de “la cantidad de beneficios geográficos y poblacionales”.

Problemas estructurales como “la pobreza, la marginalidad, el endeudamiento y la insatisfacción de millones de argentinos”, se superan con una “acentuación del tema productivo”.

“Desde el Movimiento Productivo Argentino proponemos que se haga énfasis en cuestiones impositivas, financieras y de infraestructura”, dijo Carlos Brown, y afirmó que no se pueden imaginar alternativas productivas que dejen rentabilidad y crecimiento económico si no se reconsideran los impuestos y tasas del sector.

Asimismo, destacó la necesidad de terminar con el condicionamiento del Banco Central sobre la estructura financiera pública y privada, lo que impide el desarrollo de la actividad productiva.

En cuanto a la falta de infraestructura, el ex diputado habló de inviabilidad para la exportación de productos agrícolas y ganaderos que se manufacturen a más de 500 kilómetros de los puertos. “El costo del traslado es de tal envergadura que saca de competencia a cualquiera”, exclamó.

“Los temas tecnológicos, culturales, educacionales y la problemática laboral, se pueden resolver con estas tres cuestiones, impositivas, financieras y de infraestructura”, insistió Brown, lo que repercute consecuentemente en una disminución de la pobreza, la marginalidad, y mejoras en la salud y en asuntos habitacionales.

Hubo un tiempo en el que la Argentina fue sostenible, “pero pasaron gobiernos que hicieron énfasis en la lucha ideológica y no en procesos de transformación”, señaló el ex ministro, y recordó que después de las reformas agrarias de Dalmacio Vélez Sarsfield quedaron en un mito que las grandes extensiones de miles de hectáreas están manos de unos pocos terratenientes y poderosos.

“Hay que buscar alternativas de crecimiento, y la única forma es incentivando”, opinó el director ejecutivo del MPA, que ante la consulta de la viabilidad de aplicar estas acciones a pesar de la alternancia partidaria de los distintos gobiernos, respondió: “Tiene que haber un pensamiento estratégico, suficientemente discutido por los distintos partidos políticos, y aceptado por todos”.

“Si nuestra propuesta se hubiera puesto en práctica hace 30 años, a lo mejor no estaríamos en un paraíso, pero sí tendríamos mejor calidad de vida”, entiende ‘Tato’ Brown, y destacó que el gobierno de Raúl Alfonsín asistía con las cajas PAN a un millón de personas, mientras hoy, entre subsidios y planes sociales, “estamos cerca de los 16 millones de beneficiarios, los que no viven bien y no gozan de una vida digna”.

“La Argentina es un país que puede darse el lujo de tener alternativas de crecimiento”, por sus características geográficas, y por la aptitud de su población”, finalizó el director del BICE.