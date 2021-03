Las diez mentiras con que inmobiliarias y propietarios se oponen al registro de contratos

Termina con la especulación por parte de las inmobiliarias y los propietarios, quienes apostaban a la angustia de los inquilinos y a mantener la incertidumbre sobre la continuidad o no del alquiler, para luego fijar el precio de forma unilateral.

NUEVE. Se debe avisar con tres meses de anticipación si renueva o no el contrato e informar el nuevo valor de alquiler. Verdadero.

SIETE. Durante un año, no puede ajustar el valor del alquiler si lo alquila como vivienda. El ajuste dependerá de un índice -ICL- publicado por el Banco Central. Verdadero.

El propietario recibe al cerrarse el acuerdo un mes de depósito y puede arbitrar los medios para que ese monto no se deprecie, de modo tal que ni él ni su inquilino salgan perjudicados al finalizar el acuerdo.

Ningún locador está obligado a poner su vivienda en alquiler a través de una inmobiliaria, puede hacerlo en forma particular, ya que la ley contempla ambas opciones. Abonarles a las inmobiliarias es parte de la transacción para las personas que eligen que se les brinde un servicio de esta índole para así no ocuparse del negocio de la renta.

El propietario no necesita contratar a un contador para hacer una factura. El locador puede hacerla de forma online siguiendo las instrucciones del tutorial de AFIP. Es muy fácil.

El registro de contratos, enmarcado en la Ley de Alquileres significa una vuelta de página en la relación inquilino-propietario. Representa un cambio respecto a las políticas de vivienda en el país. A partir de ahora -en realidad, la medida es retroactiva al 1 de julio de 2020- se podrá contar con información fidedigna sobre cómo se conforma el mercado de viviendas para locación, el valor de los alquileres, las condiciones y otros puntos relevantes. También, al obtener el inquilino una factura legal, no un recibo sin validez ante la AFIP, podrá descargar el importe del impuesto a las ganancias.