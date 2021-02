“Te voy a hacer violar”, le dijo de forma intimidatoria a su ex suegra, mientras que luego el agresor al ver a su ex mujer la amenazó con la iba a “a matar”.

Para la fiscal, en los videos se puede comprobar el “comportamiento extremadamente violento y agresivo del imputado”. No solo por los daños e insultos a los efectivos, sino también por el hecho de haber intentado agredir a su ex pareja frente a ellos.

Según consta en la denuncia a la que tuvo acceso Télam, el abogado que estaba en un proceso de separación con su ex esposa y madre de un hijo en común fue desde Capital Federal hasta El Palomar, donde tenía prohibido acercarse por una medida de restricción perimetral por violencia de género.

La representante del Ministerio Público basó su posición en que la condena que podría recibir Gómez no deberá ser de ejecución condicional, sino efectiva, por el grado de peligrosidad que viene llevando a cabo con amenazas de muerte y agravios de amenazas de abuso sexual contra integrantes de la ex pareja.

Un abogado de 41 años fue detenido en las últimas horas acusado de haber ejercido violencia de género en contra de su ex pareja y su familia, tras romper la restricción perimetral que pesaba sobre él por amenazas de muerte y de violación, en el partido bonaerense de Morón, informaron hoy fuentes judiciales.

Un abogado detenido por amenazar de violación y muerte su ex mujer y agredir a policías en El Palomar