El gobernador Kicillof y el intendente Ghi entregaron títulos de propiedad a familias de Morón

Además, en la entrega los acompañaron el ministro bonaerense de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak; la diputada nacional Mónica Macha; y el ex intendente y actual presidente de ACUMAR, Martín Sabbatella, quien desde el Estado local, en 2003, comenzó un proceso de urbanización importante en diferentes zonas de Morón, principalmente en el barrio Carlos Gardel.

Por su parte, el gobernador señaló que “es un programa que diseñamos en base a una necesidad y también un derecho, que ya está consagrado, que es el derecho de aquel que habita la casa que le fue legalmente transferida pero que faltaba perfeccionar el trámite con la escritura”. “Este acceso tiene mil obstáculos para una familia, especialmente sí tiene algún problema de ingreso o vulnerabilidad. Hacía falta atender dos puntos: un manejo más rápido del Estado y, al mismo tiempo, a los y las que estaban sin escritura, que son 800 mil viviendas que no tienen los títulos completos en la Provincia”, completó.